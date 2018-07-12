تركيا.. المؤبد لـ72 متهماً شاركوا في محاولة الانقلاب

حكمت محكمة تركية، الخميس، على 72 متهماً بالسجن المؤبد لدورهم في اشتباكات على جسر معلق في اسطنبول قُتل فيها 34 شخصاً أثناء محاولة انقلاب فاشلة قبل عامين، وفق وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

ومن المنتظر صدور المزيد من الأحكام على 71 شخصاً آخرين في القضية نفسها التي يواجه المتهمون فيها اتهامات بالقتل العمد لمدنيين استجابوا لدعوة الرئيس رجب طيب #أردوغان بالتصدي لمدبري محاولة الانقلاب على جسر فوق مضيق البوسفور.

وتأتي الأحكام في وقت تستعد فيه تركيا لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 تموز/يوليو 2016، والتي تحل الأحد المقبل.

وأدت محاولة الانقلاب إلى حملة واسعة النطاق ضد جنود وموظفين حكوميين وأكاديميين للاشتباه في أن لهم صلات بالداعية فتح الله #غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.



وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/مارس، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نفس العدد تقريباً من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.