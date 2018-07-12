عباس إلى موسكو الجمعة.. وهذه أبرز الملفات 

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة إلى موسكو في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" الخميس إن عباس سيجري "سلسلة لقاءات أبرزها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول المستجدات السياسية" في المنطقة "وانتهاكات الاحتلال في الاستيطان وحصار غزة ومصادرة الأموال الفلسطينية".

وأشار نوفل إلى "أهمية اللقاء خصوصاً، لأنه يأتي قبيل اجتماع قمة ثنائي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في هلسنكي الشهر الجاري".

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موسكو في الأسبوع الأول من تموز/يوليو في زيارة هي الثالثة منذ مطلع العام.

من جهة أخرى، ذكر نوفل أن عباس سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم خلال زيارته إلى جانب عدد كبير من الرؤساء والقادة المدعوين لحضور الحدث.