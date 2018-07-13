بريطانيا تعثر على غاز الأعصاب نوفيتشوك في زجاجة صغيرة

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، العثور على "زجاجة صغيرة" تحتوي على غاز الأعصاب #نوفيتشوك في منزل أحد بريطانيين أصيبا بالمرض نتيجة الغاز الشهر الماضي.

وقالت الشرطة في بيان "يوم الأربعاء 11 تموز/يوليو تم العثور على زجاجة صغيرة أثناء عملية تفتيش منزل #شارلي_راولي في اميزبيري" بعد أربعة أشهر من تسمم جاسوس روسي وابنته بنفس الغاز.

وجاء في البيان أن "العلماء أكدوا لنا الآن أن المادة الموجودة في الزجاجة هي #نوفيتشوك"، مضيفا أن الفحوص أجريت في مختبر بورتون داون للدفاع الذي تعرف على المادة في البداية.

وعُثر على راولي (45 عاما) ورفيقته دون ستورغيس (44 عاما) منهارين في منزله يوم 30 حزيران/يونيو.

وتوفيت ستورغيس الأحد بينما استعاد راولي الوعي ولم يعد في حالة خطرة. وقالت الشرطة إنها تمكنت من التحدث معه "لفترة وجيزة".

وجاء الحادث بعد العثور على الجاسوس الروسي السابق #سيرغي_سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة #سالزبيري جنوب غرب إنجلترا في الرابع من أذار/مارس ما أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وروسيا.

وقالت الشرطة إنها ستجري المزيد من الفحوص للمادة التي أثرت على روالي وستورغيس للتأكد من أنها من نفس العينة التي استخدمت ضد سكريبال وابنته.