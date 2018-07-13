ترمب: اتفقت مع ماي على حظر نووي إيران

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أنه اتفق مع رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي، الجمعة، على أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية، وأنه حث ماي على تصعيد الضغوط على طهران.

وقالت ماي إن المصالح المشتركة تجمعها مع الولايات المتحدة، وأضافت أن المحادثات مع ترمب تركزت حول ما يمكن فعله حول الملف الإيراني.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك جمع ماي وترمب في المقر الريفي لرئيسة الحكومة البريطانية عقب جلسة مباحثات مشتركة في اليوم الثاني من زيارة ترمب إلى بريطانيا.

وفي كلمته، أكد الرئيس الأميركي على العلاقات الخاصة بين بريطانيا وأميركا، شاكرا ماي على مساهمتها في النفقات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكر أن اجتماعه مع ماي تناول وقف انتشار السلاح النووي، وأنهما اتفقا على أن إيران يجب أن لا تحصل أبدا على السلاح النووي.

وشدد على أن العديد من الدول يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب.

وأشار ترمب إلى التعاون العسكري بين الجيشين الأميركي والبريطاني في العديد من العمليات الخاصة، مشيرا إلى أنه تابع تدريبات مشتركة بين الجانبين الجمعة في كلية سان هيرست الدفاعية البريطانية.

وأكد أنه تناول مع ماي ضرورة ضبط إجراءات الهجرة، موضحا أنه يعمل على إصدار قانون أميركي يحمي البلاد.

وردا على أسئلة الصحافيين، قال ترمب إنه لا ينتقد خطة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولكنه يريد أن تكون التجارة بين أميركا وبريطانيا حرة بلا قيود.

ومن جانبها، علقت ماي بأن خطة البريكست ستمنح بريطانيا في النهاية الحرية الكاملة في التجارة، موضحة أنها تتطلع إلى التعاون مع أميركا.

وحول قمته مع بوتين في هلسنكي الاثنين القادم، أفاد ترمب أنه سيناقش مع الرئيس الروسي الأوضاع في أوكرانيا وروسيا.

وأضاف أنه اتفق مع ماي على أهمية إقامة علاقات جيدة مع روسيا.

وذكر ترمب أن الهجرة أضرت بالنسيج الاجتماعي في أوروبا، وآذت ألمانيا مثل دول أوروبية أخرى. وحث أوروبا على الحذر من تأثير تزايد أعداد المهاجرين الضخمة.