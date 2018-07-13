دعوة أطفال الكهف إلى حفل جوائز الفيفا

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأطفال التايلانديين الاثني عشر ومدرّبهم الذين علقوا في كهف، إلى حضور حفل تسليم جوائز أفضل لاعبين ومدرّبين، والذي سيقام في لندن في أيلول/سبتمبر.

وقال رئيس الاتحاد جاني إنفانتينو الجمعة "سندعوهم إلى حفل تسليم الجوائز".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفتيان وهم أعضاء في فريق لكرة القدم، سيدعون مع مدربهم إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكونهم لم يتمكنوا من تلبية دعوة لحضور ما تبقى من مباريات المونديال الحالي بعد إخراجهم من المغارة، قال رئيس الاتحاد الدولي "سنرى ما يمكننا فعله".

وكان الفتيان البالغة أعمارهم بين 11 عاما و16، دخلوا المغارة مع مدرّبهم ثم هطلت أمطار موسمية غزيرة أغرقت أجزاء واسعة منها، فعلقوا داخلها 18 يوما قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجهم.

وأثارت قصّتهم وعمليات إنقاذهم اهتماما إعلاميا على مستوى العالم كله.