صاروخ إسرائيلي يستهدف طائرة مسيرة قرب الجولان

أطلقت إسرائيل صاروخا الجمعة على طائرة بدون طيار اقتربت من الجولان السورية المحتلة، قرب بحيرة طبريا.

وقالت مصادر إن إسرائيل أطلقت صاروخا من نظام باتريوت على الطائرة السورية.

وحذرت تل أبيب، دمشق من جراء اقتراب قواتها من هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية أطلقت صاروخاً على طائرة مسيرة "درون" اقتربت من حدودها الشمالية قادمة من سوريا وأجبرتها على العودة.

وفي شباط/فبراير، تم إطلاق طائرة دون طيار أعلنت إسرائيل أنها إيرانية من سوريا نحو الدولة العبرية ما تسبب بتصعيد تم خلاله إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16".

وحذرت إسرائيل مراراً من تنامي الوجود العسكري الإيراني في سوريا المجاورة الذي ترى فيه تهديداً لأمنها.

ونفذ جيشها ضربات ضد أهداف إيرانية ومرتبطة بإيران في سوريا حيث أفاد مسؤول أميركي أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة دامية استهدفت موقعاً لمجموعة عراقية مسلحة في شرق سوريا بتاريخ 17 حزيران/يونيو.

واحتلت إسرائيل جزءاً واسعاً من هضبة الجولان الحدودية منذ العام 1967 في تحرك لم يعترف به المجتمع الدولي.