فنلندا تشدد إجراءات الدخول قبل قمة بوتين وترمب

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الجمعة أنها ستعيد العمل بالضوابط الحدودية المفروضة على المسافرين من دول منطقة #شينغن لمدة أربعة أيام خلال القمة بين الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب والرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في العاصمة #هلسنكي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "الهدف من ذلك هو ضمان أن يستوفي الأجانب الذين يسافرون من وإلى فنلندا شروط الدخول والبقاء في البلاد وفقا للقانون، ورصد أي أشخاص قد يشكلون خطرا".

وسيجتمع ترمب وبوتين في هلسنكي يوم الاثنين القادم. ومن المقرر خروج عدة احتجاجات خلال زيارتهما للمدينة. وسينظم أكبر احتجاج من أجل البيئة والسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية يوم الأحد وهو اليوم المتوقع لوصول ترمب.



وأفادت الوزارة أن "الضوابط الحدودية الداخلية ستطبق على المسافرين بما يتفق مع تقييم التهديدات الذي ستحدده الأجهزة الأمنية بشكل مشترك". وكان هذا التحرك متوقعا. وستبدأ عمليات الفحص ظهر الجمعة.

وتسمح الدول الست والعشرون الموقعة على اتفاق شينغن بالسفر بحرية عبر أراضيها دون فحص الهوية.



وكانت آخر مرة أعادت فيها فنلندا العمل بالضوابط الحدودية للمسافرين من دول شينغن عام 2008 من أجل اجتماع لوزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.