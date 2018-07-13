موسكو: بوتين يلتقي البشير قبل نهائي المونديال

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشير في موسكو قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.

وتوجه الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى موسكو، الجمعة، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الرئاسة السودانية، قالت في بيان، الخميس، إن المباحثات بين الرئيسين ستركز على "العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية بجانب ترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار، خاصة في المجالات الزراعية ومجالات الطاقة، إضافة إلى مسار تنفيذ برنامج تحديث القوات المسلحة السودانية الذي يتم بدعم روسي"​​​.

كما سيحضر البشير، على هامش زيارته، "نهائي كأس العالم، إلى جانب 25 من رؤساء الدول، تلبية لدعوة الرئيس بوتين"، بحسب البيان.

وزار الرئيس السوداني عمر البشير روسيا آخر مرة في نوفمبر الماضي، حيث التقى نظيره الروسي، ووقعا عددا من الاتفاقيات.

وصرح البشير أثناء زيارته عن رغبة بلاده في تطوير التعاون العسكري مع روسيا، لتحديث قواته المسلحة، التي تعتمد على السلاح الروسي بالدرجة الأولى.