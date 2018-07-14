تايلاند: "أطفال الكهف" خارج المستشفى هذا الأسبوع

قال وزير الصحة التايلاندي بياساكول ساكولساتايادورن اليوم السبت إنه سيتم السماح للأطفال الاثني عشر الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند بمغادرة المستشفى هذا الأسبوع.

وتم إخراج آخر مجموعة من فريق (وايلد بورز) التايلاندي لكرة القدم المؤلف من 12 فردا ومدربهم من كهف تام لوانج قرب الحدود مع ميانمار مساء الثلاثاء بسلام في نهاية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر مما أشاع ارتياحا وفرحة على مستوى العالم.

وقال وزير بياساكول ساكولساتايادورن للصحفيين إن صحة الأطفال والمدرب تحسنت وإن بعضهم كان يعاني التهابا رئويا لدى إنقاذهم.



وأضاف بياساكول إن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتماثلون للشفاء بدنيا ونفسيا وسيُسمح لهم بمغادرة المستشفى الخميس القادم.



وأضاف: "علينا إعداد كل من الأطفال وأسرهم للاهتمام الذي سيحاطون به عند مغادرتهم".

وقال إن بعضهم فقد من وزنه ما يصل إلى 5 كيلوغرامات لكنهم استعادوا بعض هذه الكيلوغرامات وتحسنت شهيتهم أيضا.