تركيا تنهي العمل بحالة الطوارئ في هذا اليوم

أعلن ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أن حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ منتصف تموز/يوليو 2016 إثر محاولة انقلابية، لن يتم تمديدها بعد مساء 18 تموز/يوليو الحالي.

وصرح المتحدث بعد اجتماع مجلس الوزراء قائلا: "ينتهي سريان حالة الطوارئ القائمة حاليا مساء 18 تموز/يوليو ولا يريد رئيسنا تمديدها".

وأضاف المتحدث: "إن مكافحة #الإرهاب ستستمر في إطار القوانين الحالية".

وأوضح: "مع ذلك فإن حالة الطوارئ يمكن فرضها مجددا في حالات استثنائية".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت حالة الطوارئ في 20 تموز/يوليو 2016 لـ 3 أشهر إثر محاولة انقلاب حصلت، ثم جددت سريانها بلا انقطاع، وهو ما أثار انتقادات متزايدة ضد هذا النظام الذي يمنح سلطات واسعة جدا للرئيس ولأجهزة الأمن.

وشنت السلطات التركية في إطار حالة الطوارئ حملة لا هوادة فيها ضد أنصار مفترضين لفتح الله غولن الذي اتهمته بتدبير محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه قطعيا الداعية المقيم في #الولايات_المتحدة.

بيد أن الحملة لم تقف عند أنصار #غولن، بل طالت أيضا معارضين مناصرين لقضية الأكراد ووسائل إعلام، ومنظمات غير حكومية.

ومنذ منتصف تموز/يوليو 2016 تم سجن نحو 77 ألف شخص، وطرد وتوقيف أكثر من 170 ألف شخص عن العمل.