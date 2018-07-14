انفجار سيارتين مفخختين قرب القصر الرئاسي بمقديشو

أفاد مراسل "العربية"، بمقتل نحو 10 أشخاص، السبت معظمهم من الانتحاريين من حركة الشباب الإرهابية بالصومال، عقب هجوم استُخدمت فيه سيارتان مفخختان يقودهما انتحاريان قرب القصر الرئاسي في مقديشو.

وعرضت القوات الأمنية جثثا لثلاثة مسلحين كانوا ينوون التسلل إلى فندق قريب من القصر الرئاسي.

وسمع دوي انفجارين قرب القصر الرئاسي بمقديشو، وقال مراسل "العربية" إن المهاجمين حاولوا استهداف فندق S Y L المقابل للقصر الرئاسي، لكن قوات الأمن أحبطت الهجمات حيث لم يستطع المهاجمون الدخول إلى الفندق الذي يسكنه غالباً مسؤولون حكوميون، بحسب ما ذكر أحد نزلاء الفندق لـ"العربية".

وقال شهود من رويترز ومصادر بالشرطة الصومالية، إن أصداء انفجار دوت في أنحاء العاصمة الصومالية مقديشو أعقبته أصوات أعيرة نارية.

وقال الرائد محمد حسين "سمعنا الانفجار الآن، إنه في المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة".

يذكر أنه في 7 يوليو الجاري، انفجرت سيارة ملغمة على بعد أمتار من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

ووفقاً للشرطة الصومالية، فإن 9 أفراد على الأقل قتلوا في الهجوم الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة عند بوابة وزارة الداخلية القريبة من القصر الرئاسي ومقر البرلمان.

وأعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنفذ حركة "الشباب" الإرهابية بالصومال تفجيرات من حين لآخر، سعيا للإطاحة بالحكومة المركزية.