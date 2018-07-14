كوريا الجنوبية تحتج على روسيا بعد انتهاك الأجواء 4 مرات

استدعت #كوريا_الجنوبية مسؤولا بالسفارة الروسية، اليوم السبت، للتعبير عن "أسفها" من دخول طائرتين عسكريتين روسيتين مجالها الجوي والمطالبة بعدم تكرار ذلك.



وقالت سيول إنها دفعت بطائرات عسكرية لاعتراض قاذفتين روسيتين حلقتا في مجالها الجوي أمس الجمعة أربع مرات.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، أنها استدعت دبلوماسيا روسيا كبيرا "وعبرت عن أسفها وحثت على عدم تكرار هذه الواقعة".



كما استدعت وزارة الدفاع في سيول مسؤولا عسكريا روسيا وقدمت له احتجاجا على هذا الانتهاك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "دخول طائرات #الجيش_الروسي للمجال الجوي لن يساعد على استقرار #شبه_الجزيرة_الكورية وشمال شرق آسيا كما لا يمكن استبعاد احتمال وقوع تصادم في الجو".



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن قاذفتين روسيتين من طراز #توبوليف 95 تصحبهما مقاتلات سوخوي 35 حلقت فوق المياه الدولية لبحر اليابان و #البحر_الأصفر والجزء الشرقي من المحيط الهادي.



وذكر الجيش الروسي أن مقاتلات كورية إف-15 وإف-16 وطائرات حربية يابانية إف-2إيه حلقت قرب الطائرات الروسية في "بعض المراحل".