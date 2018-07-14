هذا ما قاله بوتين للرئيس الفلسطيني عن الوضع في المنطقة

التقى الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين السبت في موسكو، الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين: "أنا مسرور لفرصة إطلاعك على الاتصالات التي أجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول" كما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف بوتين "أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب، ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو"، مشيدا بالفرصة المتاحة لبحث المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون.

وأبلغ عباس الرئيس الروسي قلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية تصريحات عباس مترجمة: "نحن نتصدى لمحاولات من الأميركيين لفرض قراراتهم على أكثر القضايا حساسية لفلسطين".

وكان نتنياهو زار موسكو، الأربعاء، حيث بحث مع بوتين الوضع في سوريا والعلاقات مع الفلسطينيين.

وجدد الجيش الإسرائيلي غاراته مستهدفا حركة حماس في غزة بعد ظهر السبت غداة اشتباكات عنيفة على الحدود قتل فيها فلسطينيان أحدهما فتى.

ومنذ 30 آذار/مارس، ينظم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.