وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فتى فلسطينياً توفي صباح السبت متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية الجمعة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان مقتضب إن "محمد ناصر شراب (20 عاما) من خان يونس جنوب قطاع غزة توفي صباح السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة شرق خان يونس".

ومنذ 30 آذار/مارس، بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هجروا منها في عام 1948، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد. وقتل 141 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء التظاهرات. ولم يُقتل أي إسرائيلي.