بعد إعلان وقف النار.. مقتل شخصين بانفجار "غامض" في غزة

ذكر مسؤولون في قطاع الصحة في غزة، أن فلسطينيين قتلا وأصيب آخر في انفجار وقع اليوم الأحد في مبنى بقطاع غزة.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي وقع بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين في القطاع.

وقال المسؤولون إن القتيلين هما أب وابنه.

هذا وقصف الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت مواقع في #غزة قبل دخول وقف إطلاق النار المفترض حيز التنفيذ.

وأفاد مراسل "العربية" بأن جيش الاحتلال استهدف منصة لإطلاق قذائف هاون بحجة إطلاق قذيفتين على مستوطنة إسرائيلية من قطاع غزة.

وكانت #حركة_الجهاد قد أعلنت التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في #غزة بين الفصائل و#إسرائيل.

وأكدت الحركة أن الاتفاق تم بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الجهاد داود شهاب: "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014"، لافتا إلى "جهد مصري، وإقليمي، ودولي" في هذا السياق.