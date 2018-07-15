فقدان 23 عسكريا نيجيريا بعد هجوم لبوكو حرام

فقد 23 عسكريا نيجيريا بعد تعرضهم لكمين نصبته جماعة #بوكو_حرام في شمال شرق البلاد، وفق ما أفادت السبت مصادر عسكرية.

وقال ضابط لوكالة فرانس برس في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو "حتى الآن، لا نملك أي معلومات عن 23 شخصا.

إنهم 5 ضباط و18 جنديا"، بحسب فرانس برس.

وأضاف طالبا عدم الكشف عن هويته "تعرضوا لهجوم شنه إرهابيو بوكو حرام في قرية بالاغالاي في منطقة بوبوشي خارج باما".

والجمعة، تلقى العسكريون معلومات تفيد أن "نحو 100 إرهابي" تجمعوا في بوبوشي، فاستعدوا لقتالهم.

وتابع الضابط أن "ثلاث آليات فقط نجحت في العودة إلى باما ولا تزال ثمان أخرى إضافة إلى عدد كبير من الجنود مفقودين. نجهل مصيرهم. لقد خسرنا ثماني آليات. هذا كثير".

وشكّل تصاعد العنف في مختلف أنحاء نيجيريا ضغطا على الرئيس محمد بخاري الذي كان وعد بتحسين الأمن في البلاد.

وأسفر تمرد بوكو حرام في شمال نيجيريا عن 20 ألف قتيل وتسبب بتشريد 2,6 مليون شخص.