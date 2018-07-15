ماكرون يهنئ بوتين على "التنظيم الممتاز" لكأس العالم

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الأحد، في الكرملين، نظيره الروسي فلاديمير #بوتين قبل ساعتين من موعد بدء المباراة النهائية لـ #كأس_العالم في كرة القدم في موسكو، وهنأه على "التنظيم الممتاز" لهذا الحدث الرياضي.

وقال ماكرون لدى لقائه بوتين "أريد تهنئتكم بالأداء الجميل للفريق الروسي" الذي وصل إلى الدور ربع النهائي "ولعب بكثير من الشجاعة".

وتابع الرئيس الفرنسي "أريد تهنئتكم كبلد منظم بالمسار الجيد لهذا الحدث الرياضي الذي لا يشاهده العالم أجمع فحسب، بل إن الناس من العالم أجمع يأتون لمشاهدته" في روسيا.

وأضاف "أهنئكم أيضا بكسب رهان تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز وفي ظروف أمنية ممتازة".

من جهته، هنأ بوتين فرنسا بوصولها إلى الدور النهائي حيث تواجه في موسكو #كرواتيا.

وتابع بوتين "أنا متأكد أننا سنشهد مباراة مهمة ستلقى إعجاب ملايين المشاهدين في العالم".

وقال ماكرون في النهاية "لقد جئنا لنحمل الكأس معنا"، ويحضر ماكرون المباراة مع زوجته التي كانت معه في اللقاء مع بوتين.