ماي: قد لا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، من احتمال ألا "يكون هناك خروج من #الاتحاد_الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب تقويض خطتها في هذا الصدد.

وقالت ماي، في صحيفة ميل أون صنداي، إن "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على الجائزة. إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر بألا يكون هناك خروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

وكان وزيران كبيران قد استقالا، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على خطط ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب #بريطانيا من التكتل في آذار/مارس المقبل. وتعرضت خطتها بعد ذلك لانتقاد خلال مقابلة صحافية للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، وهو موقف تراجع عنه خلال اجتماع مع ماي الجمعة.



وكتبت ماي أيضاً، في ميل أون صنداي، أن بريطانيا ستتخذ موقفاً متشدداً في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي.



كما أشارت إلى أن "بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا. دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".