المصالحة الفلسطينية.. القاهرة تفتح باب الأمل مجدداً

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن لقاء جرى بين مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية عن حركة فتح عزام الأحمد ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر لم تسمِّها، أنه تم إطلاع الأحمد على نتائج لقاء وفد حماس بالقاهرة قبل أيام.

وأضافت أن ثمة "طروحات جدية فيما يتعلق بملف المصالحة وإنهاء الانقسام يجري بلورتها وسيتم العمل عليها ومواصلة الاتصالات في المرحلة المقبلة لإتمامها".

وكان الأحمد قطع زيارته لبيروت عدة ساعات وطار إلى القاهرة لإتمام هذا اللقاء ثم عاد إلى بيروت، وفق الوكالة الفلسطينية.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا اتفاق المصالحة رسمياً في أكتوبر الماضي في القاهرة، برعاية مصرية رسمية.

واتفقت الحركتان على تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل على كافة التراب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بموعد أقصاه 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

لكن لاحقاً، تبادلت الحركتان الاتهامات بتعطيل المصالحة، قبل أن تجدد مصر الدعوات للحركتين باستئناف اللقاءات.