بوتين "الفخور": تأشيرات المونديال حتى آخر السنة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد عن "اعتزازه" بإنجاح تنظيم كأس العالم في كرة القدم "من كل جوانبه"، وذلك بعدما حضر المباراة النهائية التي انتهت بفوز فرنسا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

كما أعلن بوتين أنه سيسمح لمشجعي الفرق الذين حصلوا على أذونات دخول خاصة بمباريات كأس العالم، بالبقاء من دون تأشيرات دخول حتى آخر السنة.

وقال بوتين كما نقلت عنه وكالة تاس الروسية الرسمية "يمكننا من دون أدنى شك أن نعتز بكيفية تنظيمنا هذه البطولة (...) لقد نجحنا في (تنظيم) هذا الحدث العظيم، نجحنا (في ذلك) بكل جوانبه".

وأضاف "قمنا بهذا العمل من أجل مشجعينا، ومن أجل عشاق الرياضة الروس، وكل الذين يعشقون الرياضة في جميع أنحاء العالم".

وكان مشجعو فرق كرة القدم من جميع أنحاء العالم حصلوا على أذونات دخول تتيح لهم دخول الأراضي الروسية بين الرابع من حزيران/يونيو والخامس عشر من تموز/يوليو على أن يسمح لهم بالبقاء حتى الخامس والعشرين من تموز/يوليو.

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ومما قاله بوتين بهذا الصدد "سنقوم بما يلي: إن المشجعين الأجانب من الذين يحملون بطاقة مشجع، سيستفيدون من دخول متعدد إلى أراضي روسيا الاتحادية من دون تأشيرة حتى نهاية العام الحالي".

وأشاد بوتين بالمباراة الأخيرة بين فرنسا وكرواتيا ووصفها بـ"الرائعة". وهو حضرها إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

وقال بوتين "أنا لا أتذكر نتيجة 4 أهداف مقابل اثنين في أي مباراة نهائية". وختم قائلاً "الفريقان كانا رائعين (...) أنا واثق بأن الجميع أحبوا لعبهما وأنا أيضاً".

ترمب يهنئ

من جانبه، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهانيه إلى فرنسا بعد فوزها الأحد في موسكو بنهائي كأس العالم لكرة القدم، معتبراً أن اللاعبين الفرنسيين "لعبوا كرة قدم رائعة".

وقال في تغريدة على تويتر بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة بين فرنسا وكرواتيا "أهنئ فرنسا التي لعبت كرة قدم رائعة، بفوزها بكأس العالم للعام 2018".

وأضاف ترمب في تغريدته "من جهة ثانية أوجه التهاني أيضاً إلى الرئيس بوتين وروسيا بهذا التنظيم الممتاز فعلاً لهذه الكأس، التي جاءت واحدة من الأفضل".

ووصل ترمب إلى هلسنكي لعقد قمة الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية.