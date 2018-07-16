"قبة حديدية" في محيط تل أبيب وجهود دولية منعت الحرب

عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، انتشار بطاريات القبة الحديدية في محيط تل أبيب وفي الجبهة الجنوبية.

كما تم تدعيم منظومة الدفاع الجوي بقوة احتياطية، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

يأتي هذا الحشد العسكري في ظل ارتفاع حدة التوتر مع قطاع غزة، تزامناً مع جهود دولية لتثبيت الهدنة بين طرفي النزاع، في تصعيد خطير هو الأول منذ أزمة عام 2014.

في السياق ذاته، قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن جهوداً دولية مكثفة حالت دون وقوع حرب في الساعات القليلة الماضية في غزة.

وأضاف: "نواجه اليوم أيضاً وضعية معقدة، والبارحة كنا على شفير الحرب، حيث تطلب الأمر جهوداً حثيثة من الجميع، لنضمن عدم وقوع مواجهة".