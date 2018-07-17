استقالة جديدة في حكومة ماي بسبب "الطلاق الأوروبي"

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين إن جوتو بيب وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية استقال بعدما صوت ضد تعديل تدعمه الحكومة لمشروع قانون للجمارك، يأتي في إطار خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت بيب، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ضد التعديل الذي يمنع بريطانيا من فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من عضويته (بات يعرف باسم بريكسيت أو الطلاق الأوروبي) ما لم يكن هناك ترتيب متبادل.

وأقر البرلمان التعديل بأغلبية بسيطة الاثنين بدعم من الحكومة.

ومؤخراً، استقال الوزير المكلف بملفّ بريكسيت، ديفيد ديفيس، ما شكّل ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

وبعده بساعات، استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من منصبه، احتجاجاً على خطة ماي لإبقاء علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد تفعيل بريكسيت.