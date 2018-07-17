الحر يقتل 14 شخصاً في اليابان خلال 3 أيام

تسببت الموجة الحارة الشديدة التي تسود #اليابان في مقتل 14 شخصاً على الأقل خلال أول ثلاثة أيام من الأسبوع كما عرقلت عمليات الإنقاذ في مناطق اجتاحتها السيول، وقتل فيها أكثر من 200 شخص الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية الثلاثاء.



وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إن درجات الحرارة الاثنين، الذي وافقت عطلة عامة، زادت عن 39 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية مصحوبة برطوبة عالية.



وذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصاً لاقوا حتفهم بسبب الحرارة مطلع الأسبوع، بينهم امرأة في التسعينيات عثر عليها فاقدة الوعي في حقل. كذلك يعالج آلاف آخرون في المستشفيات بسبب مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

واشتدت الحرارة في المناطق غير الساحلية، مثل مقاطعة جيفو، حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية في بلدة إيبيجاوا الاثنين، وهي الأعلى على مستوى البلاد. وسجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية في اليوم ذاته.

وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق، التي شهدت سيولاً جارفة، 34.3 درجة مئوية الثلاثاء، الأمر الذي شكل خطراً على العسكريين والمتطوعين الذين يعملون على إزالة الطين والأنقاض.



من جهته، قال رجل في أوكاياما، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن "الجو شديد الحرارة. كل ما بوسعنا أن نفعله هو المداومة على شرب المياه".



وفي العام الماضي، لقي 48 شخصاً حتفهم بسبب الحر خلال الفترة من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر، منهم 31 في تموز/يوليو، وفقاً لبيانات هيئة مكافحة الحرائق والكوارث.