الناتو: واشنطن غير مستعدة للتفاوض المباشر مع طالبان

نفت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في #أفغانستان، الاثنين، تقارير عن إعلان قائدها أن #الولايات_المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع حركة #طالبان.

وكان الجنرال الأميركي، جون نيكلسون، قد تحدث مع مسؤولين أفغان في قندهار، حيث أُفيد بأنه قال إن بلاده "مستعدة" للتفاوض مع طالبان، وهو ما يشكل تحولاً عن الموقف القديم لواشنطن بأن كابول هي المخولة قيادة أي عملية سلام.

كما أكد نيكولسون أن تعليقاته تم تحريفها، وأنه كان فقط يعيد تأكيد كلام قاله وزير الخارجية الأميركي، مايك #بومبيو، في حزيران/يونيو، مفاده أن واشنطن مستعدة لـ"دعم" محادثات سلام محتملة "وتسهيلها والمشاركة فيها".

وأضاف نيكولسون، في بيان نشرته مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الأطلسي، أن "الولايات المتحدة ليست بديلاً عن الشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية".

من جانبه، قال المتحدث باسم المهمة، الكولونيل مارتن أودونيل، إن أميكرا تستكشف "كل السبل" للدفع بعملية سلام، مشيراً إلى أن هذه "ستبقى عملية تقودها أفغانستان".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أبلغت كبار دبلوماسييها بالسعي إلى إجراء محادثات مباشرة مع طالبان.

وتؤكد حركة طالبان منذ وقت طويل أنها تريد التفاوض فقط مع الولايات المتحدة، بينما أصرت واشنطن على ضرورة إشراك الحكومة الأفغانية.