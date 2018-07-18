مصرع 19 إثر غرق قارب مهاجرين شمال قبرص

قال خفر السواحل التركي اليوم الأربعاء إن 19 شخصاً لقوا حتفهم بعدما غرق قارب يحمل 150 مهاجرا قبالة ساحل شمال قبرص بينما يبحث أفراد الإنقاذ عن 25 آخرين.

وأضاف أن قوارب وطائرات هليكوبتر تابعة لخفر السواحل في تركيا وشمال قبرص، فضلا عن قوارب تجارية تبحر في المنطقة، شاركت في إنقاذ 103 مهاجرين بعد غرق القارب على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل شمال قبرص.

وذكر خفر السواحل أن أحد الناجين في حالة حرجة وجرى نقله بطائرة هليكوبتر إلى شمال قبرص دون ذكر الوجهة التي نُقل إليها الباقون.

وأفاد البيان أن سفينة تجارية ترفع علم بنما رصدت قارب المهاجرين على بعد نحو 25 ميلا بحريا من إقليم انطاليا في جنوب تركيا وأبلغت خفر السواحل صباح اليوم الأربعاء.

وفي عام 2015 كانت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي مر عبرها ما يزيد على مليون مهاجر سلك كثير منهم مسار البحر الخطر هربا من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

لكن اتفاقا بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016 قلص بشدة تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد بعد غرق آلاف في رحلة مسافتها بضعة أميال من تركيا إلى الجزر اليونانية.

ووفق إحصاءات الأمم المتحدة بلغ عدد المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خاض رحلة بحرية أطول من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، 172301 خلال عام 2017 انخفاضا من 362753 في 2016 ومن أكثر من مليون مهاجر في 2015.