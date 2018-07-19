محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان رئيس الصين

وصل إلى الإمارات، الخميس، شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين، في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، ترافقه سيدة الصين الأولى بينغ ليوان.

وكان في استقبال الرئيس الصيني والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.