إصابة 14 شخصا بهجوم بألمانيا.. ولا سعوديين بين المصابين

نفت السفارة #السعودية في برلين وجود سعوديين بين المصابين في حادثة الطعن داخل حافلة شمال #ألمانيا.

قالت الشرطة الألمانية على تويتر، إنه لم يسقط قتلى في الواقعة التي حدثت على متن حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا، اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة احتجزت المهاجم.

وقالت الشرطة في ولاية شلسفيج هولشتاين حيث توجد لوبك "كانت هناك واقعة على متن حافلة عامة في لوبك.. لم يصب أحد".

وأضافت "تم التغلب على المهاجم، وهو الآن محتجز لدى الشرطة".

ونقلت صحيفة "لوبكر نخرشتين" عن المدعية العامة أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء، بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".

وأوردت صحيفة "لوبكر نخرشتين" المحلية، أن ما لا يقل عن 14 شخصا أصيبوا، بينهم اثنان في حالة خطيرة في هجوم يشتبه في أنه بسلاح أبيض على حافلة في مدينة لوبك بشمال ألمانيا.