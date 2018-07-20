السجن 8 سنوات إضافية لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة

حكم القضاء الكوري الجنوبي، الجمعة، على الرئيسة السابقة، بارك غيون-هي، بالسجن ست سنوات لتلقيها أموالاً تم اختلاسها من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين أخريين لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

وتمضي بارك (66 عاماً) عقوبة بالسجن 24 عاماً بموجب حكم صدر عليها في نيسان/إبريل، في إطار فضيحة فساد كبيرة أدت إلى تظاهرات هائلة.

ولم تحضر الرئيسة السابقة إلى محكمة منطقة وسط سيول، التي حكمت عليها بالسجن ست سنوات بعد إدانتها باختلاس أموال الاستخبارات وسنتين أخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت عام 2016.

ولم يتم دمج العقوبات لذلك سيكون على الرئيسة أن تمضي 32 عاماً في السجن.

كذلك أدينت بارك بأنها تلقت 3.3 مليارات وون (2.6 مليون يورو) تم اختلاسها من صناديق تابعة لاجهزة الاستخبارات، بواسطة رؤساء هذه الأجهزة.

وقالت المحكمة إن "المتهمة تلقت ثلاثة مليارات وون على مدى ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة بسبب جريمتها".

كما روى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات أنهم اختلسوا أموالاً من صناديق تابعة لمؤسستهم بأوامر من بارك.

وتتهم النيابة بارك بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها، شوي سون سيل، تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات أخرى، منها التدليك.