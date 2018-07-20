تركيا.. القبض على أرملة "وزير حرب داعش"

أعلنت الشرطة التركية أنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، أحد قادة تنظيم #داعش، الذي قتل منذ عامين، خلال عملية لمكافحة الإرهاب في #اسطنبول الشهر الحالي.

وكان أبو عمر الشيشاني يوصف بأنه "وزير حرب" التنظيم وأحد المستشارين المقربين من زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي. وقتل الشيشاني، وهو من أصل جورجي، أثناء اشتباكات في مدينة الشرقاط جنوب الموصل بالعراق في تموز/يوليو 2016.

وقالت الشرطة في بيان إنها ألقت القبض على الزوجة، ضمن خمسة أشخاص اعتقلتهم في مداهمات متزامنة باسطنبول ليلة الرابع من تموز/يوليو، استهدفت أشخاصاً يعتقد أن لهم صلات بمناطق صراع ويسعون لتنفيذ هجمات.

كما ذكرت أنها اكتشفت أن المرأة هي أرملة الشيشاني عقب استجوابها لعدة أيام بعدما تبين أن جواز سفرها مزيف. وأشارت الشرطة إلى أن محكمة في اسطنبول أصدرت أمراً رسمياً باحتجازها يوم 17 تموز/يوليو، مضيفة أن لديها ابنين من الشيشاني لكن مكانهما غير معلوم.

وولد الشيشاني في جورجيا عام 1986 عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي وحارب في صفوف المقاتلين الشيشان ضد الجيش الروسي. وقال مسؤولون أميركيون إنه انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها وشارك في حربها القصيرة مع موسكو بعد عامين قبل أن يجري تسريحه لأسباب طبية.

وألقي القبض عليه عام 2010 لحيازة أسلحة وقضى أكثر من عام في السجن قبل أن يغادر جورجيا عام 2012 إلى اسطنبول ثم إلى سوريا.

وفي عام 2013 قرر الانضمام لتنظيم "داعش" وبايع البغدادي. وقبل مقتله كان ضمن أهم المتطرفين المطلوبين بموجب برنامج أميركي رصد ما يصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في التخلص منه.