هكذا خطط فتيان بريطانيان لتنفيذ مجزرة بمدرستهما

حكم #القضاء_البريطاني على فتيين كانا يخططان لتنفيذ مذبحة في مدرستهما على غرار #مجزرة وقعت في مدرسة أميركية العام 1999، بالسجن عشرة أعوام و12 عاما.

وكان توماس ويلي وأليكس بولاند البالغين 15 عاما يخططان لتنفيذ #جريمة_قتل_جماعي في المدرسة تشبه مجزرة مدرسة كولومباين التي أودت بحياة 13 شخصا قبل نحو عشرين عاما.

وقد وضعا قائمة بأسماء الأشخاص الذين يرغبان بالتخلّص منهم، وبدآ يعدّان العدة فعلا لتنفيذ الخطة.

وقالت القاضية في المحكمة إن الأمر لم يكن مجرّد تمنيّات، بل "مخططا حقيقيا".

وهما حمّلا تطبيقا على الإنترنت يعلّم كيفية صناعة القنابل، وأجريا أبحاثا على الأسلحة، وأبلغا بعض أصدقائهما بالمخطط.

وعُثر لدى ويلي على دفتر ملاحظات كتب عليه اعتذارا مسبقا لأنه سيرتكب "إحدى أسوأ الفظاعات في تاريخ بريطانيا".

وفي الدفتر أيضا قائمة بالمتطلبات اللازمة لتنفيذ العملية.

وبدأت التحقيقات مع الفتيين في أيلول/سبتمبر 2017 بعدما باح أحدهما بالخطة لصديقته، لكنهما أنكرا ذلك، فأخلي سبيلهما وظلّا تحت المراقبة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عثر في حقيبة ويلي على مواد قابلة للاشتعال، فأوقفا مجددا.