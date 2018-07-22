أميركا تدين تمديد حكومة جنوب السودان ولايتها

أدانت الولايات المتحدة الأميركية الإجراء التشريعي الذي سمح لحكومة #جنوب_السودان بتمديد ولايتها في السلطة.

وقالت في بيان إنها لا تزال متشككة في قدرة زعماء جنوب السودان على الالتزام بانتقال سلمي للديمقراطية في الوقت المناسب.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان أن "الاتفاق المحدود بين النخب لن يحل المشكلات التي يعاني منها جنوب السودان".

وأضاف البيان: "في الحقيقة مثل هذا الاتفاق قد ينثر بذور دورة جديدة من الصراع، ولذلك تدين الولايات المتحدة الإجراء التشريعي لتمديد ولاية الحكومة من جانب واحد".

وفي 13 يونيو/ حزيران، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا، قدمت مسودته الولايات المتحدة، بفرض حظر على التسليح.

ووافق برلمان جنوب السودان هذا الشهر على تمديد ولاية رئيس البلاد سلفا كير إلى عام 2021 في خطوة يرجح أن تقوض محادثات السلام بعد أن اعتبرتها جماعات المعارضة خطوة غير شرعية.



وقال كير الأسبوع الماضي إنه مستعد لقبول اتفاق سلام لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة جديدة موسعة. ويقضي مشروع الاتفاق بتعيين خمسة نواب لرئيس الدولة ويغطي أيضا قضية الأمن وترتيبات اقتسام السلطة.