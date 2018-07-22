اليابان.. استمرار موجة الحر ووفاة 15 شخصاً

توفي 15 شخصاً على الأقل ونقل أكثر من 12 ألفا إلى المستشفيات بـ#اليابان في أول أسبوعين من تموز/يوليو، وفق أرقام رسمية مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في العديد من المدن اليابانية الأحد.

وتوفي 12 شخصاً بسبب ضربات الشمس الأسبوع المنتهي في 15 تموز/يوليو بعد وفاة ثلاثة آخرين في الأسبوع الذي سبق، وفق البيانات الرسمية.

ونقل أكثر من 9900 شخص إلى المستشفيات خلال الأسبوع حتى منتصف تموز/يوليو، بينما أدخل إلى المستشفى 2700 شخص في الأسبوع الذي سبق، وفقاً لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

ويبدو أن موجة الحر مستمرة.

من جهتها، ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن 11 شخصاً على الأقل، معظمهم من المسنين، لقوا مصرعهم السبت لوحده، بسبب ما يشتبه أنه ضربات شمس.

كما تم استدعاء 3091 عربة إسعاف في طوكيو السبت، وهو ما يعد رقماً قياسياً ليوم واحد.

كذلك أفادت وكالة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستتجاوز الأحد 35 درجة مئوية بـ233 نقطة مراقبة في أنحاء البلاد منتصف بعد الظهر.

وبلغت درجة الحرارة 39.8 مئوية في مدينة غوجو وسط البلاد بعد ظهر الأحد، بينما تجاوزت في بعض لأنحاء طوكيو 37 درجة.

إلى ذلك أصدرت وكالة الطقس تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في مناطق الجزيرة الرئيسية في اليابان، مشيرة إلى أن "مخاطر الإصابة بضربات شمس مرتفعة جداً"، داعية المواطنين إلى شرب الماء واستخدام الستائر ومكيفات الهواء.

وأوعزت وزارة التعليم إلى المدارس بتأجيل أي نشاطات خارجية في الأيام الحارة. وتوفي طفل في السادسة من العمر بعد إصابته بضربة شمس الأسبوع الماضي في نشاط خارجي لمدرسته.