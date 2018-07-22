باكستان.. "المؤبد" لمساعد نواز شريف

أعلن ممثل للادعاء الحكومي أن محكمة باكستانية معنية بالنظر في قضايا المخدرات أصدرت حكماً بالسجن مدى الحياة على مساعد لرئيس الوزراء السابق المحتجز #نواز_شريف، لإدانته بإساءة استخدام مادة كيمياوية تستعمل في تصنيع المخدرات، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات عامة حاسمة.

ويخرج الحكم، الذي صدر السبت، حنيف عباسي، مساعد شريف، من السباق الانتخابي، في أحدث ضربة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف الذي يتهم الجيش بالتأثير على القضاء لحرمان الحزب من حكم البلاد لولاية جديدة.

وعرضت محطة 92 الإخبارية الخاصة لقطات للشرطة وقوات الأمن وهي تعتقل عباسي في المحكمة وسط احتجاج من أنصار لحزبه حطموا خلالها بعض نوافذ القاعة.

من جانبه، قال ممثل الادعاء، مصطفى ساتي، للمحطة، إن القضية تعود لعام 2010، واتهم فيها عباسي ببيع 500 كلغ من مادة الإيفيدرين التي تستخدم في صنع مخدر الميثامفيتامين، موضحاً: "أعلنت محكمتنا المعنية بمكافحة المخدرات اليوم ثبوت الاتهامات بحق حنيف عباسي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، فيما برأت المحكمة ساحة المتهمين السبعة الآخرين".

ومن بين من برأتهم المحكمة نجل رئيس وزراء سابق آخر هو يوسف رضا جيلاني.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تنافس شديد بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وبين حزب حركة الإنصاف، الذي يقوده نجم الكريكت السابق عمران خان، فيما يأتي حزب الشعب الباكستاني، الذي كانت تنتمي له رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، في المركز الثالث.

وكان عباسي سينافس مساعداً مقرباً لخان في الانتخابات، وهو شيخ رشيد أحمد، المتحالف مع حزب حركة الإنصاف.