جعجع: هناك ترتيب روسي أميركي لإعادة النازحين السوريين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن "هناك ترتيباً يعد بين الروس والأميركيين لإعادة نحو مليوني نازح سوري إلى أراضيهم بضمانة روسية - أميركية وترتيبات روسية عملية على الأرض في #سوريا".

وقال جعجع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن "هذا خبر سار بالنسبة لنا كلبنانيين، ومن المهم جداً أن تستفيد الدولة اللبنانية من هذه الفرصة من أجل أن يستفيد لبنان بأقصى ما يمكن من هذا الاتفاق".

كما لفت إلى أن "الظروف والصدف شاءت أن يكون لوزير الخارجية جبران باسيل زيارة مطلع الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث ستكون لديه فرصة كبيرة للتفاهم مع المسؤولين الأميركيين ومن ثم الروس بشأن طلب لبنان إعطاء الأولوية لإعادة النازحين السوريين الموجودين على أراضيه".

وأضاف جعجع: "من المهم جداً أن لا نفوِّت هذه الفرصة على أنفسنا، وأن تقوم وزارة الخارجية اللبنانية بكل الاتصالات اللازمة من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وختم قائلاً: "كلنا مع جهود الوزير جبران باسيل لتحقيق الخرق المطلوب في لحظة مؤاتية، وفي ملف بات يشكل أولوية ضمن الأولويات اللبنانية".