ليبرمان يضع شروطاً لفتح معبر بين إسرائيل وغزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي #أفيغدور_ليبرمان الأحد أن إسرائيل ستعيد، الثلاثاء، فتح معبر #كرم_أبو_سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع #غزة الذي أغلق في التاسع من تموز/يوليو، شرط أن يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

وقال ليبرمان في بيان: "إذا استمر اليوم وغدا الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعي، كما ستعود مناطق الصيد إلى نفس المسافات السابقة".

إلا أنه أكد أن "المفتاح الأساسي لكل ذلك هو الهدوء.. لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا إطلاق نار".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن البالونات الحارقة تسببت في مئات الحرائق منذ نيسان/ابريل.

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد اندلاع العنف بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل الجمعة.

وجاء التصعيد بعد أشهر من التوتر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب رابعة بين حركة #حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل، بعد الحرب الثالثة في 2008.

وفي التاسع من تموز/يوليو أعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر ردا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود.

وفي 17 تموز/يوليو شددت إسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود إلى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 إلى ثلاثة أميال بحرية.

وبقي المعبر مفتوحا فقط لحالات محددة لإدخال الطعام والأدوية.