مئات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد ساحات #المسجد_الأقصى من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين ونفذت حملة اعتقالات واسعة بالقدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن ما يقرب من ألف مستوطن اقتحموا الأقصى، وحاول الكثير منهم أداء صلوات داخل المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الجماعية للمستوطنين بالتزامن مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" والدعوات من قبل "منظمات الهيكل" لاقتحام جماعي لساحات الحرم وتنفيذ مسيرة ليلية داخل أسوار #القدس القديمة.

ودعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية المواطنين إلى شد الرحال، والتوجه إلى الأقصى للتصدي لعصابات المستوطنين.