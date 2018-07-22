19 قتيلاً حصيلة ضحايا السيول في فيتنام

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في #فيتنام، الأحد، أن سيولاً تلت الإعصار سون تين، الذي ضرب وسط البلاد وشمالها، أسفرت عن سقوط 19 قتيلاً على الأقل وفقدان 13 شخصاً آخرين.

وكان سون تين قد ضرب المنطقة، الأربعاء، وتراجع إلى منخفض استوائي.

كما تأثرت مناطق واسعة في المدن والأرياف على حد سواء، بالسيول والانهيارات الأرضية.

ووجهت دعوات لسكان منطقة شونغ مي في ضاحية هانوي لمغادرة منازلهم، بحسب الموقع الإلكتروني الإعلامي الرسمي "في ان اي برس"، الذي نشر صوراً لأشخاص يرتدون سترات واقية من المطر وهم ينقلون بضائع وماشية.

من جهته، قال نغوين دوي دنغ للموقع نفسه، إن "بيتي يقع في منطقة منخفضة جداً. اضطررت لنقل كل الأرز".

كذلك أوضحت السلطات أن أكثر من 15 ألف منزل تضرر أو دمر بينما غمرت المياه أكثر من 110 آلاف هكتار من الزراعات، وتغطي المياه العديد من الطرق.

يشار إلى أن سون تين هو الإعصار الثالث الذي يضرب فيتنام منذ مطلع السنة.

ويسبب موسم الأمطار في فيتنام، الذي يمتد من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر، سنوياً أضراراً كبيرة.

وتسببت الكوارث الطبيعية العام الماضي بمقتل 389 شخصاً وبخسائر مادية بلغت 2.6 مليار دولار، وفق المعلومات الرسمية.