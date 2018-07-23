اعتقال شخص حاول طعن جندي في البرلمان الكندي

اعتقلت الشرطة الكندية، الاثنين، شخصا كان يحاول طعن جندي أمام البرلمان الفيدرالي في أوتاوا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الكندية.

وقالت الوزارة "بفضل رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفيدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده"، مؤكدة "عدم إصابة أحد بأذى".

وأكدت اعتقال الرجل الذي كان يحمل سكينا أمام البرلمان وقت تغيير الحراسة.

وأضافت وزارة الدفاع أن شرطة أوتاوا فتحت تحقيقا، لافتة إلى أن "أي تعليق في هذه المرحلة لن يكون في محله".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، قتل شاب كندي يعاني مشاكل نفسية جنديا على مقربة من البرلمان في أوتاوا قبل أن يتم قتله.

هذا ووقع إطلاق نار، مساء اليوم الأحد، في الحي اليوناني في تورونتو، ما أوقع 13 جريحا، بينما قتل المهاجم نفسه، بحسب ما أعلن رئيس شرطة العاصمة الاقتصادية لكندا مارك سوندرز.

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايدا في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية، خصوصا بسبب العصابات.

ومنذ مطلع العام، شهدت تورونتو 212 عملية إطلاق نار، راح ضحيتها 26 شخصا، في مقابل 188 حادث إطلاق نار، و17 قتيلا بالأسلحة النارية خلال الفترة نفسها من العام السابق.