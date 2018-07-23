تورونتو.. 13 جريحاً بإطلاق نار والمهاجم ينتحر

وقع إطلاق نار، مساء الأحد، في الحي اليوناني في تورونتو، ما أوقع 13 جريحا، بينما قتل المهاجم نفسه، بحسب ما أعلن رئيس شرطة العاصمة الاقتصادية لكندا مارك سوندرز.

وتابع سوندرز أن الوقت مبكر جدا للحديث عن دوافع.

وكانت وكالات أنباء كندية قد أفادت بأن 13 شخصاً على الأقل بينهم طفل أصيبوا بالرصاص، الأحد، وأن المسلح الذي أطلق عليهم النار قتل.

وذكر موقع "ماي سيتي" الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة وردت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش الاثنين).

ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عيارا ناريا.

وقال موقع تلفزيون "سي تي في إن" إن المسلح قتل. ولم يرد تقرير بعد عن مدى خطورة الإصابات التي يعاني منها من أطلق عليهم المسلح الرصاص.

إلى ذلك، ندد رئيس بلدية تورونتو جون توري بـ"المأساة" ودعا السكان الى الهدوء وتفادي "الخروج باستنتاجات" حول دوافع إطلاق النار بانتظار صدور نتائج تحقيق الشرطة.

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايدا في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية خصوصا بسبب العصابات.

ومنذ مطلع العام، شهدت تورونتو 212 عملية إطلاق نار راح ضحيتها 26 شخصا، في مقابل 188 حادث إطلاق نار، و17 قتيلا بالأسلحة النارية خلال الفترة نفسها من العام السابق.