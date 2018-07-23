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وفاة عالم وطبيب فلسطينيين بشقة في الجزائر

المصدر: دبي - قناة العربية
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نفت السفارة الفلسطينية بالجزائر، مساء الأحد، اغتيال إسرائيل باحثين فلسطينيين في شقتهما في بلدية زرالدة غرب العاصمة الجزائرية، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وذلك ردا على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مفادها أن الباحثين سليمان الفرا ومحمد البنا اغتالتهما إسرائيل بالجزائر.

وقالت السفارة في بيان، إن الفقيدين توفيا اختناقا بسبب تسرب للغاز في الشقة، مشيرة إلى أنها أبلغت عائلتيهما في خان يونس بقطاع غزة بالوفاة.

ولفتت إلى أن سليمان الفرا وصل الجزائر عام 2012، وأنهى قبل أسبوعين دراسة الماجستير، بينما وصل الطبيب محمد البنا الجزائر قبل نحو 4 أيام.

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