أستراليا: توقيف 600 مهرب للبشر

أوقف أكثر من 600 مهرب في ستة بلدان منذ بدأت أستراليا قبل حوالي ستة أعوام تطبيق سياسة هجرة صارمة، وأبعدت أكثر من ثلاثين سفينة، كما أعلن وزير الهجرة الأسترالي، الثلاثاء.

وأكد الوزير #بيتر_دوتون أن "عملية الحدود السيادية" المثيرة للجدل، قد أتاحت إنقاذ أشخاص. وقال: "لم يمت أحد في البحر تحت مسؤوليتي".

وأدت سياسة المحافظين، بعد وصولهم إلى الحكم في أيلول/سبتمبر 2013، إلى وقف تدفق سفن المهاجرين غير الشرعيين الذي كان سائدا إبان الحكومات العمالية.

وقبل تطبيق "سياسة عدم التسامح"، وصل حوالي 50 ألف طالب لجوء خلال خمس سنوات إلى السواحل الأسترالية على متن أكثر من 800 سفينة. ولقي مئات من المهاجرين الآخرين، كثيرون منهم من #أفغانستان وسريلانكا و #الشرق_الأوسط، حتفهم في البحر.

وأضاف وزير الهجرة الأسترالي أن "المهربين هم آفة شريرة يبحثون عن رجال ونساء وأطفال أبرياء لابتزاز أموالهم". وقال: "إنهم لا يكترثون سواء تمكنوا من الوصول الى الأراضي الأسترالية أو وجدوا أنفسهم في قاع البحر".

وخلال ست سنوات، أوقف 600 شخص، وأحبطت محاولات لإدخال 2500 آخرين إلى أستراليا، وتم إبعاد 33 سفينة.

وتحدث الوزير الأسترالي عن تعاون الحكومات الإندونيسية والسريلانكية والماليزية و"مشاركتها في اعتقال مهربي هذه التجارة المقيتة"، الا انه لم يحدد البلدان الأخرى المشاركة.

وترسل #أستراليا، الذين يتمكنون من الوصول إلى شواطئ البلاد، إلى مخيمات نائية في المحيط الهادئ في بابوازيا غينيا الجديد ونورو. وحتى لو اعتُبر طلب اللجوء الذي يقدمونه مكتملا، فلا يمكن ُقبولهم على الاراضي الأسترالية. ويتوافر لهم الخيار بين العودة الى بلدانهم والإقامة نهائيا في جزر المحيط الهادئ، أو نقلهم إلى بلد ثالث.

وانتقل اكثر من 300 مهاجر الى الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع ادارة الرئيس السابق #باراك_اوباما. وانتقد المدافعون عن حقوق الانسان والأمم المتحدة سياسة أستراليا باعتبارها بلدا غنيا ادار ظهره للضعفاء.

لكن كانبيرا تؤكد أن أي تساهل سيكون مرادفا لعمليات وصول المهاجرين غير الشرعيين. وقال دوتون "نعلم أن 14 ألف شخص موجودون في اندونيسيا ومستعدون للقفز إلى إحدى السفن. لذا، فلنتحل بالواقعية".