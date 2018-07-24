أردوغان: سنقضي على كل تهديدات الحدود

تعهد الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الثلاثاء، بمواصلة العمليات الأمنية على طول الحدود التركية حتى القضاء على جميع التهديدات الأمنية.

وأطلقت تركيا عمليات عبر الحدود مع #سوريا بذريعة تهديدات إرهابية من وحدات الشعب الكردية.

وإلى ذلك، أكد الرئيس التركي، في حديثه أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، أنه لا أحد يملك حق انتقاد قانون جديد لمكافحة الإرهاب تعكف الحكومة على إعداده.

والأسبوع الماضي انقضى أمد حالة الطوارئ التي كانت تركيا فرضتها في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/تموز عام 2016.

ويقول معارضون إن مسودة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، التي يناقشها البرلمان حاليا، ستمنح أردوغان سلطات أمنية كبيرة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل تم عزل أكثر من 150 ألفا من الموظفين الحكوميين بينما وُجهت اتهامات إلى 77 ألف شخص في إطار حملة انتقدتها جماعات حقوقية.