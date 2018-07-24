الشرطة الكندية تكشف هوية مسلح تورونتو: اسمه فيصل حسين

قالت شرطة مدينة تورونتو الكندية، اليوم الاثنين، إن المشتبه به في هجوم مسلح بالمدينة، أمس الأحد، هو فيصل حسين، ويبلغ من العمر 29 عاما.

وقالت أسرته إنه عانى من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته.

ولاقى شخصان حتفيهما وأصيب 13 آخرون بعد الهجوم.

وفي بيان قالت الأسرة إن حسين "عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصابا بالذهان والاكتئاب طيلة حياته".

هذا ووقع إطلاق نار، مساء الأحد، في الحي اليوناني في تورونتو، ما أوقع 13 جريحا، بينما قتل المهاجم نفسه، بحسب ما أعلن رئيس شرطة العاصمة الاقتصادية لكندا مارك سوندرز.

وندد رئيس بلدية تورونتو جون توري بـ"المأساة"، ودعا السكان إلى الهدوء وتفادي "الخروج باستنتاجات" حول دوافع إطلاق النار بانتظار صدور نتائج تحقيق الشرطة.

وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايدا في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية، خصوصا بسبب العصابات.

ومنذ مطلع العام، شهدت تورونتو 212 عملية إطلاق نار، راح ضحيتها 26 شخصا، في مقابل 188 حادث إطلاق نار، و17 قتيلا بالأسلحة النارية خلال الفترة نفسها من العام السابق.