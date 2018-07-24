حرائق الغابات تقتل 50 شخصاً في يومين باليونان

عثرت السلطات اليونانية، صباح الثلاثاء، على جثث متفحمة لـ26 شخصا في باحة منزل في ماتي في شمال شرق #أثينا والتي تشهد حرائق منذ الاثنين، بحسب ما أعلن مسؤول في الصليب الأحمر.

وتضاف هذه الحصيلة إلى 24 قتيلا تم إحصاؤهم مساء الاثنين، ما يرفع تعداد الحرائق التي تجتاح محيط أثينا إلى 50 قتيلا على الأقل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تساناكوبولوس، قد أوضح أمس الاثنين، أن معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا، داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة. وأضاف أن بين الجرحى 16 طفلا.

وتواجه #اليونان موجة حر منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين من جراء الحرائق.

كما لفت إلى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل إطفاء.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.