أفغانستان.. صواريخ تضرب كابول وسقوط جرحى

أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح إثر سقوط عدة صواريخ على العاصمة الأفغانية، #كابول، الثلاثاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانيكزاي.

وأصاب الصاروخ الأول منزلا في حي "بي دي 5" في العاصمة ما أوقع ثلاثة جرحى من المدنيين.

وتلاه صاروخ ثان في المنطقة نفسها بعدها بفترة قصيرة. كما ذكر مراسلون أنهم سمعوا دويا ثالثا بعد ذلك.

ويـأتي الهجوم بالصواريخ بعد يومين على تفجير انتحاري سترته الناسفة قرب المطار الدولي في كابول ما أوقع 23 قتيلا على الأقل.

وأعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم قرب مطار العاصمة الأفغانية.