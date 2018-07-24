مقتل "إسكوبار لبنان" المطلوب بـ 2941 مذكرة توقيف

لقي المطلوب #علي_زيد_إسماعيل الذي يصفه الإعلام اللبناني بـ " #إسكوبار_لبنان " حتفه مع 7 آخرين من أتباعه إثر اشتباك الجيش اللبناني مع مطلوبين في بلدة الحمودية البقاعية شمال شرقي لبنان.

وتناقلت وسائل إعلام لبنانية صورة علي زيد اسماعيل المطلوب بـ 2941 مذكرة توقيف مضرجاً بدمائه إثر المداهمة التي نفّذتها قوّة من #الجيش_اللبناني صباح الاثنين في الحمودية ــ بريتال، والتي أفضت إلى مقتله.

وأوردت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش في بيان: "إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عمليات دهم في بلدة الحمودية – بريتال، تعرضت القوة المذكورة لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمدعو علي زيد اسماعيل، وقد اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصاً بينهم 6 جرحى من المجموعات المذكورة، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدّرات."

وأضاف المصدر أنه "تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما تستمر قوى الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ التدابير اللازمة لتوقيف باقي المطلوبين".

ويُعدّ اسماعيل من أخطر تجار المخدرات، وهو من المطلوبين في مذكرات توقيف عدّة لإيقاف جرائمه التي تطال الشباب في كافة المناطق اللبنانيّة.