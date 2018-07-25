العثور على سيارة تنقل متفجرات في محيط باريس

عثر الدرك الفرنسي مساء الثلاثاء على سيارة تنقل متفجرات في صندوقها، في مرآب مركز تجاري في سارسيل بشمال باريس، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة مؤكدة نبأ نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وتشير العناصر الأولى للتحقيق إلى أن المسألة بدأت مع عملية تدقيق عادية للسير بعد ظهر الثلاثاء. وقالت المصادر إن "الدركيين أرادوا التحقق من هويات أشخاص في سيارة كانوا يراقبون محطة للوقود.. لكنهم أفلتوا من عملية التدقيق وفروا باتجاه سارسيل".

وجرت مطاردة انضم إليها بعد ذلك فريق من رجال الشرطة. ودخلت السيارة بعد ذلك إلى مرآب المركز التجاري تحت الأرض وفر راكباها تاركين السيارة في المكان.

وقال مصدر في الشرطة إنه عُثر على "ست قطع من عجينة المتفجرات" في الصندوق وكذلك "لوحات تسجيل مزورة".

وضرب طوق أمني حول المكان وتم إخلاء المركز التجاري أثناء إزالة المتفجرات.

وقال مساعد النائب العام في بونتواز لوكالة "فرانس برس": "ليست لدينا أية أدلة حول وجهة المتفجرات". وأضاف أن تحقيقا فتح في قضية رفض الامتثال لأوامر الأمن وحيازة متفجرات.