انتخابات باكستان.. تنافس حاد بين نواز شريف ولاعب كريكت

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها، اليوم الأربعاء، في #باكستان.

وتمت دعوة حوالي 106 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم لفترة خمس سنوات.

ونشر الجيش الباكستاني مئات آلاف الجنود في أنحاء البلاد، الثلاثاء، لمراقبة مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات التي يقول محللون إنها "مفتوحة على كل الاحتمالات".

وتشهد الانتخابات تنافسا حادا بين لاعب الكريكت السابق عمران خان، وحزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف.

موضوع يهمك اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم، مساء اليوم الجمعة، بعد فترة قصيرة من عودتهما... اعتقال نواز شريف وابنته مريم فور عودتهما إلى باكستان العرب و العالم

وتشير معظم التوقعات إلى أن النتائج ستسفر عن انتخاب برلمان معلق، مما يتطلب تشكيل حكومة ائتلافية، إذ إن التقدم الطفيف الذي يتمتع به حزب "حركة الإنصاف" بزعامة خان على حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز" ليس من المرجح أن يؤدي إلى الحصول على أغلبية المقاعد المنتخبة في البرلمان وعددها 272 مقعدا.