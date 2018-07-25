قتلى بانفجار قرب مركز اقتراع في كويتا بباكستان

لقي 28 شخصاً على الأقل حتفهم، وجُرح 25 آخرون في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع بمدينة كويتا في غرب #باكستان، مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، اليوم الأربعاء.

موضوع يهمك فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية أبوابها، اليوم الأربعاء، في #باكستان.وتمت دعوة حوالي 106 ملايين ناخب للإدلاء... انتخابات باكستان.. تنافس حاد بين نواز شريف ولاعب كريكت العرب و العالم

وقال المسؤول المحلي في كويتا هاشم غيلزاي، إن المهاجم "كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه".

ونقلت وكالة "أعماق" التابعة لـ"داعش" إعلان التنظيم مسؤوليته عن تفجير كويتا.