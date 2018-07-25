ماكرون: أنا المسؤول فقط في قضية المساعد الشخصي

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على أنه هو من يتحمل المسؤولية في قضية الحارس الشخصي الكسندر بينالا وذلك في حديثه أمام نواب في حزبه.

وأضاف ماكرون أمام نواب وعدد من أعضاء حكومته "إنها ليست جمهورية الحقد. إذا كانوا يريدون مسؤولا، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي".

واستنادا إلى استطلاع نشر الثلاثاء يرغب 75% من الشعب الفرنسي أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا.

جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهم في الأول من أيار/مايو.

موضوع يهمك يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات عقب انتشار مقطع فيديو يظهر أحد معاونيه وهو يضرب متظاهرا في يوم عيد العمال... بعد ضربه متظاهراً.. توقيف مساعد ماكرون والإليزيه يسرحه العرب و العالم

وكان بينالا في ذلك اليوم "مراقبا" إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال لكنه كان يحمل شارات الشرطة.

ولم يطرده الإليزيه إلا بعد كشف أشرطة الفيديو وأعقب ذلك فتح تحقيق.

وتابع ماكرون قائلا "الجمهورية النموذجية لا تمنع الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في الكسندر بينالا".

وأكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بينالا "كان ناشطا ملتزما للغاية خلال الحملة" الانتخابية، شدد في المقابل على أنه "شعر بخيبة الأمل والخيانة" جراء أحداث الأول من أيار/مايو.